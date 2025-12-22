Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État


À l’issue du Congrès national du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES), le docteur Diabel Dramé a été élu à l’unanimité secrétaire général national, consacrant un processus marqué par le consensus et le travail d’équipe. Visiblement ému, le nouveau leader syndical a exprimé sa profonde gratitude à ses camarades, saluant une élection sans heurts, fruit d’une concertation menée en amont. Une accession qui le « hisse à un niveau de responsabilité élevé » et qui ouvre un nouveau chapitre pour l’un des syndicats les plus influents du secteur de la santé.

 

Dès ses premiers mots, Diabel Dramé a tracé les lignes de son combat, améliorer durablement les conditions d’exercice des professionnels de santé pour garantir une meilleure prise en charge des populations. Ressources humaines suffisantes et qualifiées, équipements adaptés et infrastructures modernes constituent, selon lui, les piliers indispensables d’un système de santé performant. 

Le nouveau bureau du SAMES entend ainsi engager un dialogue inclusif et exigeant avec les autorités, afin de permettre aux praticiens de travailler dans des conditions décentes et d’offrir aux patients des soins de qualité.

 

Mais le ton s’est rapidement durci sur les dossiers sensibles. Évoquant la situation « inconcevable et regrettable » à l’Agence de réglementation pharmaceutique (ARP), Diabel Dramé a dénoncé des pratiques jugées non orthodoxes, alertant que la récente polémique n’est que « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». Après des mois d’alertes restées sans réponse, le SAMES exige désormais un audit externe et une investigation approfondie.

Lundi 22 Décembre 2025
Karim Ndiaye



