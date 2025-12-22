Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel

Dakar a vibré au rythme des épices et des saveurs venues d’Asie. Le 20 décembre 2025, l’Ambassade de l’Inde au Sénégal a organisé un concours de cuisine indienne au restaurant Sea & Salt, à Yoff Virage, rassemblant des Sénégalais et des ressortissants de la CEDEAO autour d’un objectif clair, célébrer la diversité culinaire indienne tout en consolidant les liens culturels entre l’Inde et l’Afrique. Bien plus qu’un simple événement gastronomique, cette initiative s’est imposée comme un acte fort de diplomatie culturelle, plaçant la cuisine au cœur du dialogue entre les peuples.







S’exprimant devant les participants, l’Ambassadeur de l’Inde au Sénégal, Son Excellence M. Dinkar Asthana, a rappelé que la cuisine indienne est le miroir d’un héritage millénaire, fondé sur l’équilibre, la nutrition, l’hospitalité et la convivialité. Des valeurs qui, selon lui, font profondément écho aux traditions sénégalaises. Sous l’œil d’un jury distingué, les concurrents ont rivalisé de créativité et d’authenticité, donnant vie à des plats indiens revisités avec talent, dans une ambiance d’échanges chaleureux et de respect mutuel.







La compétition s’est conclue par la remise des prix, l’équipe 6, composée d’Oulimata Guèye et Marie Diop, a décroché la première place avec une récompense de 100 000 FCFA, suivie de l’équipe 2 (Marie Madeleine Bonang et Absatou Ndiaye), lauréate de 50 000 FCFA, et de l’équipe 3 (Fatou Binetou Ba et Aminata Touré), arrivée troisième. Au delà des distinctions, l’événement a marqué les esprits comme une réussite totale, saluée pour sa capacité à rapprocher les cultures. L’Ambassadeur a réaffirmé l’engagement de l’Inde à multiplier ce type d’initiatives, convaincu que la culture et la gastronomie en particulier demeure l’un des leviers les plus puissants pour renforcer l’amitié entre l’Inde et le Sénégal.

