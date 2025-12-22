Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel


Dakar a vibré au rythme des épices et des saveurs venues d’Asie. Le 20 décembre 2025, l’Ambassade de l’Inde au Sénégal a organisé un concours de cuisine indienne au restaurant Sea & Salt, à Yoff Virage, rassemblant des Sénégalais et des ressortissants de la CEDEAO autour d’un objectif clair, célébrer la diversité culinaire indienne tout en consolidant les liens culturels entre l’Inde et l’Afrique. Bien plus qu’un simple événement gastronomique, cette initiative s’est imposée comme un acte fort de diplomatie culturelle, plaçant la cuisine au cœur du dialogue entre les peuples.

 

S’exprimant devant les participants, l’Ambassadeur de l’Inde au Sénégal, Son Excellence M. Dinkar Asthana, a rappelé que la cuisine indienne est le miroir d’un héritage millénaire, fondé sur l’équilibre, la nutrition, l’hospitalité et la convivialité. Des valeurs qui, selon lui, font profondément écho aux traditions sénégalaises. Sous l’œil d’un jury distingué, les concurrents ont rivalisé de créativité et d’authenticité, donnant vie à des plats indiens revisités avec talent, dans une ambiance d’échanges chaleureux et de respect mutuel.

 

La compétition s’est conclue par la remise des prix, l’équipe 6, composée d’Oulimata Guèye et Marie Diop, a décroché la première place avec une récompense de 100 000 FCFA, suivie de l’équipe 2 (Marie Madeleine Bonang et Absatou Ndiaye), lauréate de 50 000 FCFA, et de l’équipe 3 (Fatou Binetou Ba et Aminata Touré), arrivée troisième. Au delà des distinctions, l’événement a marqué les esprits comme une réussite totale, saluée pour sa capacité à rapprocher les cultures. L’Ambassadeur a réaffirmé l’engagement de l’Inde à multiplier ce type d’initiatives, convaincu que la culture et la gastronomie en particulier demeure l’un des leviers les plus puissants pour renforcer l’amitié entre l’Inde et le Sénégal.

Autres articles
Lundi 22 Décembre 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique - 22/12/2025

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye - 22/12/2025

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence - 22/12/2025

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres - 22/12/2025

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire - 22/12/2025

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit - 22/12/2025

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène - 22/12/2025

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur - 22/12/2025

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux - 22/12/2025

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr:

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr: " Nous sommes là pour regagner le pouvoir dans le cadre d'un parti fort et uni"( Moussa Baldé) - 21/12/2025

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement...

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement... - 21/12/2025

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités...

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités... - 21/12/2025

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye)

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye) - 21/12/2025

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance - 20/12/2025

Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret

Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret - 20/12/2025

Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base...

Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base... - 20/12/2025

Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD)

Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD) - 20/12/2025

Qualité des travaux de l’aéroport de Ziguinchor : Le Président Diomaye exhorte les entreprises à maintenir le cap de l’excellence

Qualité des travaux de l’aéroport de Ziguinchor : Le Président Diomaye exhorte les entreprises à maintenir le cap de l’excellence - 20/12/2025

Visite de chantier à l’Aéroport de Ziguinchor : La livraison prévue pour fin avril 2026

Visite de chantier à l’Aéroport de Ziguinchor : La livraison prévue pour fin avril 2026 - 20/12/2025

Boulangeries clandestines à Kaolack : cinq arrestations pour mise en danger de la vie d’autrui

Boulangeries clandestines à Kaolack : cinq arrestations pour mise en danger de la vie d’autrui - 20/12/2025

Faux agent des FDS, vraies victimes : le piège implacable tendu aux conducteurs de Jakarta à Fatick

Faux agent des FDS, vraies victimes : le piège implacable tendu aux conducteurs de Jakarta à Fatick - 20/12/2025

Première tournée économique en Casamance : Le chef de l’État atterrit à Cap-Skirring

Première tournée économique en Casamance : Le chef de l’État atterrit à Cap-Skirring - 20/12/2025

Rosso / Usurpation d’identité : Un ressortissant guinéen interpellé par la DNLT

Rosso / Usurpation d’identité : Un ressortissant guinéen interpellé par la DNLT - 20/12/2025

OBDAYS 2025 : Sonatel célèbre 40 ans d’innovation au service d’un numérique audacieux et souverain

OBDAYS 2025 : Sonatel célèbre 40 ans d’innovation au service d’un numérique audacieux et souverain - 20/12/2025

IPRES : Vers une révolution digitale en 2026 avec le portail salarié et la gestion anticipée des retraites

IPRES : Vers une révolution digitale en 2026 avec le portail salarié et la gestion anticipée des retraites - 20/12/2025

Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique

Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique - 20/12/2025

Trafic de drogues déjoué à la frontière : une convoyeuse piégée avec 2 000 comprimés et 2 kg de chanvre

Trafic de drogues déjoué à la frontière : une convoyeuse piégée avec 2 000 comprimés et 2 kg de chanvre - 19/12/2025

Affaire SOFTCARE - ARP : Le SAMES dénonce « népotisme et corruption » dans l’agence du médicament

Affaire SOFTCARE - ARP : Le SAMES dénonce « népotisme et corruption » dans l’agence du médicament - 19/12/2025

[ Contribution] Interpellation citoyenne à Son Excellence Monsieur le Président de la République : Pour une nouvelle dynamique de développement de Ziguinchor et de la Casamance

[ Contribution] Interpellation citoyenne à Son Excellence Monsieur le Président de la République : Pour une nouvelle dynamique de développement de Ziguinchor et de la Casamance - 19/12/2025

Opioïdes, motos et frontière poreuse : comment un trafic de Tramadol a été stoppé net

Opioïdes, motos et frontière poreuse : comment un trafic de Tramadol a été stoppé net - 19/12/2025

RSS Syndication