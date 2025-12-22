Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria


Vingt-huit personnes, dont des femmes et des enfants, ont été enlevées dimanche soir par des hommes armés dans alors qu'il se rendaient à une fête musulmane dans le centre du Nigeria, selon un rapport de sécurité publié lundi.

"Dans la soirée du 21 décembre, des hommes armés ont enlevé 28 personnes, dont des femmes et des enfants, alors qu'elles se rendaient à un rassemblement pour Maouloud", près du village de Zak, dans l'Etat du Plateau, selon un rapport de sécurité préparé pour les Nations unies et consulté par l'AFP.

Le groupe se rendait à cet événement marquant la naissance du prophète Mahomet lorsque leur véhicule a été "intercepté", précise le rapport, ajoutant que la police avait ouvert une enquête.

Sollicitée par l'AFP, la police de l'Etat du Plateau n'a pas immédiatement répondu.

Cet enlèvement s'est produit le jour de la libération de 130 élèves, derniers d'un groupe de 250 enfants enlevés il y a un mois dans une école catholique au nord du pays.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec environ 230 millions d'habitants, fait l'objet d'une recrudescence d'attaques depuis en novembre.

Le président américain Donald Trump a évoqué une persécution ciblée des chrétiens du Nigeria par des "terroristes islamistes", ce que réfute Abuja.

Le gouvernement nigérian et des analystes indépendants refusent de parler de persécution religieuse, un argument longtemps utilisé par la droite chrétienne aux Etats-Unis, en Europe et par des séparatistes nigériens qui conservent une influence à Washington.

Le Nigeria est confronté à de multiples problèmes de sécurité, des jihadistes dans le nord-est aux gangs criminels de droit commun dans le nord-ouest.

L'ONU a mis en garde contre une "recrudescence des enlèvements de masse", impliquant régulièrement des centaines d'écoliers. D'autres personnes ont été ciblées dans des lieux de culte lors d'enlèvements distincts.

L'un des premiers enlèvements de masse à avoir attiré l'attention internationale remonte à 2014, lorsque près de 300 filles avaient été arrachées à leur interne dans la ville de Chibok, au nord-est, par les jihadistes de Boko Haram.

Depuis, le phénomène des enlèvements contre rançon s'est "consolidé en une industrie structurée et à but lucratif" qui a rapporté environ 1,66 million de dollars entre juillet 2024 et juin 2025, selon un récent rapport de SBM Intelligence, un cabinet de conseil basé à Lagos.

Lundi 22 Décembre 2025
