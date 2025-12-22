Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion


Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion
Lors d’une conférence de presse tenue ce jour, des acteurs engagés de la société civile ont tiré la sonnette d’alarme sur la situation jugée alarmante des femmes détenues au camp pénal. Face aux médias et aux partenaires, les organisateurs ont dénoncé une réalité souvent reléguée au second plan, appelant les autorités à une réponse urgente, humaine et conforme aux principes des droits humains.
 
Au cœur de cette prise de parole, quatre préoccupations majeures ont été mises en exergue.
 
La première concerne la détention de Madame Mabintou Diaby, épouse de Madiambal. Les conférenciers ont exprimé de sérieuses interrogations quant aux conditions et au fondement de son incarcération, estimant que ses droits fondamentaux pourraient être bafoués. Ils ont plaidé pour sa libération, rappelant avec force qu’aucune femme ne doit être privée de liberté de manière arbitraire ou disproportionnée, et que la justice doit rester équitable, humaine et respectueuse de la dignité.
 
Le deuxième point a porté sur les conditions spécifiques des femmes en milieu carcéral. Selon les intervenants, les détenues font face à un déficit criant de soins adaptés, à une hygiène insuffisante et à une précarité sanitaire préoccupante. À cela s’ajoute la souffrance morale liée à la séparation d’avec leurs enfants et leurs familles. Autant de facteurs qui transforment la prison en un espace de vulnérabilité extrême, loin des standards minimaux du respect des droits humains.
 
La question de la détention préventive prolongée a également été vivement dénoncée. De nombreuses femmes, ont-ils souligné, croupissent en prison depuis plusieurs années sans avoir été jugées. Une situation qualifiée de violation grave des droits humains, qui alimente en outre la surpopulation carcérale. Les conférenciers ont ainsi appelé à une accélération des procédures judiciaires et à un examen urgent des dossiers des femmes détenues.
 
Enfin, la problématique des mineurs incarcérés a suscité une vive indignation. Les intervenants ont jugé inacceptable que des enfants soient détenus aux côtés d’adultes, exhortant l’État à créer des établissements pénitentiaires spécifiquement dédiés aux mineurs. Ces structures devraient, selon eux, être orientées vers la rééducation, la protection et la réinsertion, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Sénégal.
Autres articles
Lundi 22 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria - 22/12/2025

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef - 22/12/2025

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État - 22/12/2025

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel - 22/12/2025

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique - 22/12/2025

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye - 22/12/2025

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence - 22/12/2025

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres - 22/12/2025

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire - 22/12/2025

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit - 22/12/2025

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène - 22/12/2025

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur - 22/12/2025

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux - 22/12/2025

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr:

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr: " Nous sommes là pour regagner le pouvoir dans le cadre d'un parti fort et uni"( Moussa Baldé) - 21/12/2025

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement...

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement... - 21/12/2025

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités...

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités... - 21/12/2025

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye)

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye) - 21/12/2025

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance - 20/12/2025

Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret

Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret - 20/12/2025

Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base...

Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base... - 20/12/2025

Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD)

Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD) - 20/12/2025

Qualité des travaux de l’aéroport de Ziguinchor : Le Président Diomaye exhorte les entreprises à maintenir le cap de l’excellence

Qualité des travaux de l’aéroport de Ziguinchor : Le Président Diomaye exhorte les entreprises à maintenir le cap de l’excellence - 20/12/2025

Visite de chantier à l’Aéroport de Ziguinchor : La livraison prévue pour fin avril 2026

Visite de chantier à l’Aéroport de Ziguinchor : La livraison prévue pour fin avril 2026 - 20/12/2025

Boulangeries clandestines à Kaolack : cinq arrestations pour mise en danger de la vie d’autrui

Boulangeries clandestines à Kaolack : cinq arrestations pour mise en danger de la vie d’autrui - 20/12/2025

Faux agent des FDS, vraies victimes : le piège implacable tendu aux conducteurs de Jakarta à Fatick

Faux agent des FDS, vraies victimes : le piège implacable tendu aux conducteurs de Jakarta à Fatick - 20/12/2025

Première tournée économique en Casamance : Le chef de l’État atterrit à Cap-Skirring

Première tournée économique en Casamance : Le chef de l’État atterrit à Cap-Skirring - 20/12/2025

Rosso / Usurpation d’identité : Un ressortissant guinéen interpellé par la DNLT

Rosso / Usurpation d’identité : Un ressortissant guinéen interpellé par la DNLT - 20/12/2025

OBDAYS 2025 : Sonatel célèbre 40 ans d’innovation au service d’un numérique audacieux et souverain

OBDAYS 2025 : Sonatel célèbre 40 ans d’innovation au service d’un numérique audacieux et souverain - 20/12/2025

IPRES : Vers une révolution digitale en 2026 avec le portail salarié et la gestion anticipée des retraites

IPRES : Vers une révolution digitale en 2026 avec le portail salarié et la gestion anticipée des retraites - 20/12/2025

Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique

Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique - 20/12/2025

RSS Syndication