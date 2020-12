Ziguinchor / Mouvement d'humeur des travailleurs de l'hôpital régional : Le directeur général Martial Coly Bop apporte sa version des faits.

Accusé par ses administrés de refus de communiquer avec eux et de gestion solitaire des fonds de la structure sanitaire, le directeur Martial Coly Bopp qui accepté de nous recevoir dans son bureau répond : "ma porte est ouverte et j'ai tenu une réunion avec eux de douze heures à quinze heures et avions retenu de tenir une autre réunion par rapport à leur plateforme revendicative pour le six janvier", avant de poursuivre : " je reste disponible et ouvert pour partager avec tout le monde comme je l'ai dit quand je venais d'arriver."



Le patron du centre hospitalier régional de Ziguinchor se justifie sur la pandémie qui ne leur permettait plus de recouvrer leurs recettes. "Nous savons tous que la situation actuelle de l'hôpital par rapport à la pandémie, nous avons connu une diminution de recettes..."