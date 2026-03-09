Thiès: les conducteurs de Jakarta prennent d'assaut les axes principaux pour protester contre les tracasseries policières

Ce lundi 9 mars 2026, les conducteurs de Jakarta de Thiès ont envahi les axes routiers de la ville pour s'insurger contre les tracasseries policières.
À bord de leurs motos, ils ont fait le pied de grue devant le commissariat du 1er arrondissement de Thiès pendant une vingtaine de minutes avant de reprendre la route.
Ce derniers déplorent ainsi le fait qu'on veuille leur exiger le port de 2 casques( le chauffeur et son client) et l'augmentation, disent-ils, des taxes....
