Me Moussa Diop recouvre la liberté: Son statut d’avocat lui ouvre droit au privilège de juridiction

Me Moussa Diop a été remis en liberté après sa convocation à la sûreté urbaine de Dakar, a annoncé son avocat. Sa libération intervient au bénéfice du privilège de juridiction, une prérogative procédurale réservée aux membres du barreau en vertu de leur statut d’officier ministériel.







Pour rappel, en droit sénégalais, le privilège de juridiction garantit aux avocats le droit d’être jugés par des juridictions spécialement compétentes, et implique des règles dérogatoires au droit commun en matière de poursuites et de détention. C’est précisément ce mécanisme qui a conduit à la remise en liberté de Me Moussa Diop, dont le dossier devra désormais suivre la procédure adaptée à son rang dans la hiérarchie judiciaire.







À noter que l’avocat a été convoqué suite à une annonce qu’il aurait faite et dans laquelle il aurait cité le Premier ministre.

