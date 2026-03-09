Journée des femmes : la coalition Diomaye Président réaffirme son engagement citoyen et politique

À l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes, les femmes de la coalition Diomaye Président ont organisé une manifestation symbolique pour marquer leur engagement citoyen et politique. Mame Coumba Diop, responsable des femmes de la coalition, a insisté sur le rôle central des femmes pour sensibiliser la population et rappeler les valeurs de paix, de dignité et de respect des institutions. Elle a souligné que cette mobilisation, restreinte par le contexte du Ramadan, préfigure une dynamique nationale plus large où toutes les femmes du Sénégal pourront se rassembler derrière le président Bassirou Diomaye Faye.







Dans son discours, Mame Coumba Diop a dénoncé la dégradation des comportements politiques et l’irrespect de certaines institutions, affirmant que ce climat inquiète particulièrement la jeunesse. Elle a appelé les militantes à massifier le travail de terrain, à aller à la rencontre des citoyens dans toutes les localités et à porter le message d’un leadership fondé sur la paix, l’humilité et l’inclusion.

