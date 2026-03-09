Kaolack- étroitesse des routes : les populations dénoncent l'installation des barrières de fer sur les abords...

Les populations de la commune de Kaolack, en particulier les conducteurs de moto Jakarta et de taxi font face à de nombreuses difficultés liées aux barrières de fer qui sont installées le long des abords des routes secondaires. Moustapha Fall, conducteur de taxi de s'interroger. « comment peut-on installer des barrières alors que la largeur des routes est réduite? Les risques accidents sont fréquents parce qu’il n’y a pas assez d’espaces. Les routes sont très étroites», a-t-il déploré.

Pour Daouda Seck, conducteur de moto Jakarta à Ndorong, « il est bon de protéger les piétons mais de manière réfléchie. On ne peut pas se lever un bon jour et installer des barrières comme ça. Si une voiture tombe en panne sur la route, personne ne pourra passer et cela va créer des embouteillages parce qu’il y’a les barrières. Nous ne sommes pas contre cette initiative, mais il faudrait qu'il y ait au moins assez d’espaces sur la route. Actuellement personne ne peut doubler à cause de cela », a-t-il soutenu.

À en croire Babacar Ndiogou, acteur de développement, «une route dépourvue d’une bande d’arrêt d’urgence ne doit pas être fermée de la sorte. En cas de panne ou d’urgence, la sécurisation de la chaussée devient quasi-impossible. Seuls les ronds-points, les carrefours et les intersections peuvent être protégés par des potelets ou des barrières afin de sécuriser les mouvements et de réduire les risques d’accidents ».

Babacar Faye, conducteur de moto Jakarta à Médina Mbaba pense que les autorités devraient penser à élargir la route pour faciliter une meilleure circulation des véhicules. « On ne peut pas se lever un bon jour et installer des barrières piétonnes sans l’aval des usagers. C’est nous qui empruntons chaque jour les routes, donc nous avions notre mot à dire avant une telle décision »

Nos interlocuteurs ont également dénoncé l’état défectueux des routes de la ville avant d’interpeller les autorités étatiques sur cette question..