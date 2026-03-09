CROUS de Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après un mot d’ordre des étudiants

La direction du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a annoncé la fermeture temporaire des restaurants universitaires, suite au mot d’ordre de Journées Sans Tickets (JST) décrété par la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL).
Dans un communiqué rendu public, ce lundi 9 mars 2026 , le CROUS informe l’ensemble de la communauté universitaire de cette mesure prise à la suite de ce mouvement d’humeur des étudiants.
La direction précise également que désormais, après chaque mot d’ordre de Journées Sans Tickets, les restaurants universitaires seront fermés immédiatement, sans préavis ni communiqué préalable.
