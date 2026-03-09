Journée internationale des femmes : les femmes de l’APR soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le Mouvement national des femmes de Alliance pour la République a exprimé son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de Organisation des Nations Unies.
Dans une motion lue par la présidente du mouvement, Néné Fatoumata Tall, les militantes ont salué le leadership de l’ancien chef de l’État et son engagement pour la promotion de la paix, du multilatéralisme et du développement.
Les femmes de l’APR ont notamment mis en avant le bilan de Macky Sall durant ses douze années à la tête du Sénégal, soulignant ses initiatives en matière de politiques sociales et d’inclusion. Selon elles, l’ancien président a accordé une place importante à la promotion des droits des femmes et à leur autonomisation économique. Elles rappellent également son rôle sur la scène africaine, notamment lors de sa présidence de Union africaine, où il a plaidé pour une meilleure intégration du continent et pour l’inclusion économique des femmes africaines.
Dans leur déclaration, les militantes appellent les organisations de femmes du Sénégal, d’Afrique et de la diaspora à se joindre à ce mouvement de soutien. Elles estiment qu’à la tête de l’ONU, Macky Sall pourrait porter un agenda international axé sur l’égalité, la justice et l’inclusion, tout en renforçant la voix de l’Afrique dans les grandes décisions mondiales...
-
Projet de dépollution de la Baie de Hann : le ministre Cheikh Tidiane Dièye salue l’état d’avancement des chantiers
-
Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, jugé ce mercredi en flagrant délit
-
Kaolack- étroitesse des routes : les populations dénoncent l'installation des barrières de fer sur les abords...
-
Thiès: les conducteurs de Jakarta prennent d'assaut les axes principaux pour protester contre les tracasseries policières
-
CROUS de Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après un mot d’ordre des étudiants