Ziguinchor / Célébration du 08 Mars : "La question d'inégalité entre les hommes et les femmes doit être combattue" (Innocence Ntap Ndiaye)

La présidente du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), Innocence Ntap Ndiaye exhorte la population à multiplier les efforts de sensibilisation et de conscientisation en faveur de l'accès des femmes aux instances de décision et aux postes de responsabilité. Elle intervenait lors de la cérémonie de célébration de la journée internationale des droits de la femme initiée par le Réseau des femmes enseignantes de Ziguinchor.



"La problématique des inégalités et de la discrimination en milieu de travail est une réalité palpable et une préoccupation majeure dans tous les pays membres de l'Organisation internationale du Travail (OIT) qui, à travers ses instruments juridiques pertinents, interdit toute forme de discrimination et d'inégalité de toutes sortes, au travail", a constaté la marraine de cette édition, dénonçant que les femmes demeurent jusqu'ici l'une des catégories de travailleurs victimes d'injustice et d'inégalité qui peuvent freiner leur promotion interne en entreprise et leur participation active à la promotion des principes et droits fondamentaux au travail.



Aussi, dira-t-elle, malgré les nombreux progrès qui ont été réalisés par le Gouvernement du Sénégal en ratifiant l'essentiel des conventions de l'OIT contre les inégalités et la discrimination en milieu de travail et en renforçant le cadre juridique interne en la matière, "la question de l'égalité entre les hommes et les femmes au travail demeure encore une réalité en milieu professionnel, en dépit des efforts louables notés dans certaines branches d'activités et entreprises", a regretté la patronne du HCDS qui poursuit que ces inégalités qui peuvent revêtir plusieurs formes, doivent être combattues à tous les niveaux, pour une meilleure promotion de la justice sociale, de la promotion et de la mobilité interne, ainsi que pour l'accès des femmes aux sphères de décision et aux fonctions de responsabilité. "Je réitère mes félicitations au Réseau des femmes enseignantes de Ziguinchor, pour cette belle initiative de réflexion et d'échanges sur l'égalité entre les hommes et les femmes en milieu de travail", a conclu la marraine espérant un lendemain meilleure pour la cause féminine.