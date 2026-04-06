Grève des transporteurs avec un taux de 85%: Plusieurs voyageurs pris au piège loin de Dakar


Grève des transporteurs avec un taux de 85%: Plusieurs voyageurs pris au piège loin de Dakar

La fête de Pâques vire au cauchemar pour de nombreux Sénégalais. Coincés dans les régions après avoir rejoint leurs familles pour les festivités, des milliers de voyageurs se retrouvent dans l’impossibilité de regagner Dakar, victimes d’une grève illimitée des transporteurs qui paralyse les routes du pays.

 

Sur les gares routières de l’intérieur du pays, les scènes de désarroi se multiplient. Des familles entières, valises à la main, attendent désespérément un véhicule qui ne vient pas. Les rares cars et sept-places qui osent braver le mouvement sont pris d’assaut, quand ils ne pratiquent pas des tarifs prohibitifs profitant de la rareté de l’offre.

 

Selon les syndicalistes en grève, le mouvement affiche un taux de réussite estimé à 85 % à travers les 13 régions du pays, aussi bien en milieu urbain que interurbain. Une mobilisation massive qui réduit drastiquement l’offre de transport et condamne, malheureusement des milliers de voyageurs à l’immobilité forcée.

 

Quelques signaux positifs émergent pourtant. Une partie de l’AFTU a décidé de suspendre sa participation au mouvement, ouvrant une brèche dans le front syndical. Dakar Dem Dikk renforce également sa flotte pour limiter les dégâts dans la capitale, tandis que cinq nouvelles rames annoncées pour le Train Express Régional pourraient soulager, à terme, la pression sur les axes desservant Dakar. Mais ces mesures profitent avant tout à la capitale, laissant les régions dans une situation de quasi-isolement. Car c’est bien là le paradoxe cruel de cette crise. Pendant que Dakar tente tant bien que mal de maintenir une mobilité minimale, les Sénégalais de l’intérieur, eux, vivent un véritable calvaire. 

 

Pour ces passagers qui n’attendaient que de rentrer après les fêtes, chaque heure qui passe est une heure de plus loin de chez eux, sans visibilité sur une sortie de crise.

La grève, elle, reste illimitée.

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Lundi 6 Avril 2026
Dakaractu



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