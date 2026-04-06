Actes contre-nature et mise en danger de la vie d’autrui: 5 individus interpellés à Yeumbeul Sud


Actes contre-nature et mise en danger de la vie d’autrui: 5 individus interpellés à Yeumbeul Sud
Le Poste de Police de Yeumbeul Sud a procédé à l’interpellation de cinq individus dans le cadre d’une affaire mêlant atteinte aux mœurs et santé publique, a-t-on appris de source policière.
 
L’affaire a éclaté au grand jour après qu’un premier individu a failli être victime d’un lynchage populaire. Extrait de la foule par les forces de l’ordre et mis en sécurité, il a été soumis à un interrogatoire au cours duquel il a reconnu entretenir des relations régulières avec plusieurs partenaires, révélant ainsi l’existence d’un réseau.
 
Sur la base des informations recueillies, les enquêteurs ont pu identifier et interpeller cinq autres personnes citées dans ses déclarations. Au total, ce sont donc cinq mis en cause qui se trouvent actuellement en garde à vue pour les besoins de l’enquête.
 
Ils sont poursuivis pour actes contre-nature et transmission volontaire du VIH, ce dernier chef d’inculpation relevant de la mise en danger de la vie d’autrui. Les investigations se poursuivent sous la direction du Parquet, chargé de déterminer le degré de responsabilité de chacun des individus impliqués dans cette affaire.
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Lundi 6 Avril 2026
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