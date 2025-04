Ziguinchor : 34 candidats à l'émigration arrêtés par les gendarmes

La gendarmerie nationale a intercepté un groupe de candidats à l'émigration irrégulière. Au total, 34 personnes - dont 31 Sénégalais originaires de la région de Sédhiou et 3 Gambiens - ont été appréhendées.



Les individus avaient embarqué à Ziguinchor dans la matinée du lundi 7 avril 2025. Les forces de l'ordre, basées à Diouloulou, ont procédé à leur interception et arrestation le même jour vers 18 heures, selon nos informations.



Les candidats à l'émigration ont été placés sous la garde de la section de recherche de Ziguinchor avant d'être transférés au parquet ce mercredi 9 avril. D'après les dernières informations, l'un des convoyeurs a également été arrêté.



Les investigations se poursuivent sous la direction de la section des recherches, qui tente d'identifier et d'interpeller les commanditaires et complices présumés de cette activité illégale.