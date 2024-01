Ziarra de Thierno Mountaga Daha Tall à Louga : Thierno Bachir Tall loue les réalisations de Macky au Fouta

Le chef de l'État, Macky Sall, s'est rendu ce samedi 13 janvier 2024 à Louga, à l'occasion de la Ziarra dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall.



"Je devais durer en Mauritanie mais il fallait que j'assiste à cette ziarra, ce samedi (...). Le boubou de president de la République, est un boubou que l'on doit enlever. Et on rend grâce à Dieu pour les prières que vous ne cessez de formuler à notre endroit. Avant le statut de président je venais ici et après cela je reviendrai pour ce genre d'événement. Je remercie toutes les autorités, les responsables politiques de la région", a indiqué le président Macky Sall lors de son discours devant le khalife Thierno Bachir Tall.

Ce dernier a remercié le président Macky Sall pour son déplacement et pour le travail accompli au Sénégal et particulièrement au Fouta. "C'est du concret ce qui a été fait au Fouta. Beaucoup de régimes sont déjà passés mais Dieu a fait que ce que tu as réalisé au Fouta, aucun autre régime ne l'a fait (...), que ce soient les routes goudronnées, les ponts où passent matin et soir les véhicules ...", a fait savoir le guide religieux qui se dit peiné par le départ de Macky Sall...