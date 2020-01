Ziara Boghal 2020 : Le directeur des domaines Mame Boye Diao reçu par le Khalife Thierno Abdourahmane Barry.

À l'occasion de la ziara annuelle de Boghal qui se tient du 23 au 25 Janvier dans la cité religieuse du département de Bounkiling, le directeur des domaines, Mame Boye Diao, a été reçu par le Khalife Thierno Abdourahmane Barry.



Accompagné d'une forte délégation, Mame Boye Diao a réitéré au Khalife sa disponibilité et son affection ainsi que celle du président de la République Macky Sall d'une manière manière générale.



"Je suis encore une fois très honoré de l'accueil que le Khalife m’a réservé. C'est une relation très ancienne qui me lie avec le Khalife. C'est pourquoi je suis heureux d'être là, à ce rendez-vous de piété, un moment de foi, un moment de rencontre, rencontre avec Dieu", soulignera le directeur des domaines.



Lors du tête-à-tête entre le Khalife et Mame Boye Diao qui s'est déroulé devant nos projecteurs et caméras, le Khalife Thierno Abdourahmane Barry s'est félicité de l'engagement du koldois en sa faveur ainsi que celle de la famille.



"C'est un homme engagé, un homme courageux et courtois à qui je réitère mon soutien indéfectible. Il est toujours présent à nos côtés", estime le Khalife Thierno Abdourahmane Barry. Qui n'a pas manqué de prier pour lui et pour la réussite de la mission qui lui est confiée, mais également pour la paix et la concorde nationale...