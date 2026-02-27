Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien

La Brigade Territoriale de Sédhiou a procédé à l’arrestation d’un individu en possession de deux kilogrammes de chanvre indien à Diannah Malary, dans la région de Sédhiou.



Les faits se sont déroulés le lundi 23 février 2026, aux environs de 17h45, informe la Gendarmerie Nationale sur ses plateformes digitales. En patrouille dans le secteur de Diannah Malary, les éléments de la brigade ont intercepté une moto de type Jakarta circulant sur la route régionale RR21, dans le sens Sédhiou–Kolda.



À la vue du dispositif sécuritaire, le conducteur a refusé d’obtempérer et a tenté de forcer le passage. Il a été poursuivi puis rattrapé à l’issue d’une course-poursuite.



Lors de la fouille, les gendarmes ont découvert deux kilogrammes de chanvre indien dissimulés dans un sac. La moto ainsi que la drogue ont été saisies.



Le mis en cause a été déféré devant les autorités judiciaires compétentes. L’enquête se poursuit, nous dit la Gendarmerie.

