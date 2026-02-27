Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère

Le fils du couple, A. Faye, technicien en génie civil, serait intervenu après avoir été alerté par sa mère. La confrontation aurait rapidement dégénéré en échange de coups entre le père et le fils, sous les yeux d’autres membres de la famille. Les deux hommes ont subi des blessures et ont été examinés médicalement. Des certificats attestant d’incapacités temporaires de travail ont été versés au dossier.



À la barre, chacun a rejeté la responsabilité sur l’autre. Le père a reconnu des tensions mais a nié toute violence intentionnelle. Le fils, de son côté, a expliqué avoir voulu protéger sa mère. Après délibéré, le tribunal a retenu des coups et blessures volontaires réciproques. Les deux prévenus ont été condamnés à quatre mois d’emprisonnement assortis du sursis.



