Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa

Deux femmes, dont une surveillante à l’Institut national d’éducation et de formation des jeunes aveugles (Inefja) de Thiès, ont été placées sous mandat de dépôt à la prison de Mbour pour escroquerie au visa. Elles sont accusées d’avoir soutiré plusieurs millions de FCFA à des candidats à l’émigration, en leur promettant l’obtention de visas pour l’Europe.



D'après le journal l'Observateur, les faits remontent à décembre 2025. Une première victime aurait versé la somme de 7,2 millions de FCFA pour un projet de voyage vers l’Italie concernant ses enfants. La surveillante, âgée de 52 ans, aurait servi d’intermédiaire dans cette affaire, en lien avec une commerçante de 43 ans présentée comme spécialisée dans les réseaux d’émigration clandestine. Au total, les montants soutirés aux différentes victimes avoisineraient les 37 millions de FCFA.



Face à l’absence de visas et à l’impossibilité de joindre les mises en cause, les victimes ont saisi les autorités. Les investigations ont permis de localiser les deux femmes à Saly Portudal, où elles ont été interpellées avant d’être placées sous mandat de dépôt à Mbour.



Lors de leur audition, les accusées se seraient rejeté la responsabilité. L’une des victimes réclamerait 10 millions de FCFA en dommages et intérêts. Déférées devant le parquet, les deux femmes devront comparaître devant le tribunal lors d’une audience prévue en mars 2026.

