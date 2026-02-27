Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a convié les députés du parti Pastef Les Patriotes à un “Ndogou” prévu ce vendredi 27 février 2026 au Palais présidentiel. Une initiative qui ne fait pas l’unanimité au sein du groupe parlementaire.
Dès les premières heures de l'annonce de la nouvelle, des refus sont affichés sur les réseaux sociaux. Sur les 130 députés que compte l’Assemblée nationale, près d’une dizaine ont ouvertement décliné l’invitation, certains l’ayant fait savoir à travers des publications sur les réseaux sociaux.
Le député Cheikh Bara Ndiaye a été l’un des premiers à réagir, en publiant sur sa page Facebook : « Ndogou mystique gaay ame fofou ». Dans la foulée, d’autres parlementaires du même groupe ont également exprimé leur position, parmi lesquels Fatou Cissé Goudiaby, Ramatoulaye Ndom, Cheikh Omar Bamba Diop, Seynabou Yacine Sambe, Mayabé Mbaye, Alla Kane, Ousmane Diop et Awa Sonko, Awa Seck, Fama Bachir Ba. Une rencontre validée par le Premier ministre, selon le président du Groupe Parlementaire Pastef, Ayib Daffé.
-
Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens
-
L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle
-
1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste
-
Agnam s’insurge contre "l’injustice": « L’absence de Farba Ngom se fait ressentir dans la région… » (Abdou Aziz Diop, Adjt au Maire)
-
Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension