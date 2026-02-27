Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a convié les députés du parti Pastef Les Patriotes à un “Ndogou” prévu ce vendredi 27 février 2026 au Palais présidentiel. Une initiative qui ne fait pas l’unanimité au sein du groupe parlementaire.



Dès les premières heures de l'annonce de la nouvelle, des refus sont affichés sur les réseaux sociaux. Sur les 130 députés que compte l’Assemblée nationale, près d’une dizaine ont ouvertement décliné l’invitation, certains l’ayant fait savoir à travers des publications sur les réseaux sociaux.

