Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension

Le ministre de la santé et de l'hygiène publique, en présence de l'ambassadeur du Japon au Sénégal et des autres partenaires, a présidé ce vendredi 27 février 2026 la cérémonie de pose de la première pierre de l'extension du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndièguène de Thiès.

Selon la directrice de cet hôpital, il s'agit de " l'érection d'un bâtiment R+3 abritant les services des maladies non transmissibles et les services chirurgicaux qui seront tous équipés, avec une dotation d'une IRM de dernière génération".

" Cette cérémonie est la traduction d'une ambition renouvelée d'améliorer la santé publique au Sénégal et plus particulièrement la santé des populations de la région de Thiès. L'hôpital régional de Thiès est un pilier important de l'offre de soins dans la région de Thiès et du système de santé nationale. Avec cette extension, il est question non seulement d'augmentation de la capacité d'accueil, mais également d'offrir aux patients, aux praticiens un cadre moderne en parfaite harmonie avec les mutations...", a ajouté la tutelle.

En effet, à l'issue des travaux, l'hôpital comptera dans son patrimoine un nouveau bâtiment de consultation externe spécialisée, de plus de 5.200m2 répartis sur 3 niveaux afin d'élargir et de moderniser l'offre de soins. " Il compte 202 lits d'hospitalisation supplémentaires afin d'accueillir davantage de patients et améliorer la qualité de soins"...