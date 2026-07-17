Yoro Dia après le retour de Macky Sall au Sénégal : « Notre pays retrouve son âme et ses valeurs après l'intermède de la négation du Sénégal incarnée par Sonko »

L’accueil réservé à Macky Sall à son retour à Dakar continue de susciter des réactions dans la classe politique. Sur le réseau social X, l’ancien ministre-conseiller et communicant Yoro Dia a livré une analyse tranchée de l’événement, inscrivant ce retour dans une logique de continuité de l’État et de retour aux valeurs qui, selon lui, ont fait la grandeur du Sénégal.



Dans son message, Yoro Dia estime que le pays retrouve son âme après l’intermède incarné selon lui, par Ousmane Sonko et qu’il décrit comme une période de rupture avec les repères traditionnels de la République. Il salue la préservation de l’unité et l’exceptionnalité de la nation sénégalaise.



Cette sortie s’accompagne d’images montrant l’ancien président Macky Sall accueilli sur le perron d’un bâtiment officiel par le président Bassirou Diomaye Faye, dans une scène de retrouvailles cordiales entre les deux hommes, entourés de membres de la délégation présidentielle.