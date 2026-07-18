En Gambie, Adama Barrow apporte son soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU

Le président gambien Adama Barrow a reçu l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, à la State House de Banjul, dans le cadre de la campagne diplomatique menée par ce dernier pour sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU).



Au cours de cette audience, Macky Sall a insisté sur la nécessité d'une plus grande unité africaine dans les affaires internationales. Selon lui, les pays du continent doivent parler d'une même voix et unir leurs efforts autour des principaux objectifs des Nations Unies.



« En tant qu'Africains, nous devons travailler ensemble et concentrer nos efforts sur les piliers clés de l'ONU : la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement durable », a déclaré l'ancien chef de l'État.



Profitant de cette rencontre, Macky Sall a également sollicité les prières et le soutien du président Adama Barrow pour sa candidature.



Cette visite s'inscrit dans une série de consultations diplomatiques entreprises auprès de plusieurs dirigeants afin de renforcer les soutiens à sa candidature en Afrique et au-delà.

