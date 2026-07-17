Délimitation de la frontière sénégalo-gambienne : Le porte-parole du Gouvernement Gambien, Ebrima Sankareh dénonce l' " incident " impliquant l'Armée Sénégalaise

Une opération de délimitation de la frontière Sénégalo-Gambienne par l’Armée Sénégalaise a créé un incident, ce jeudi 16 juillet dans l’après-midi, au poste de frontière militaire de Bulock, ce qui a provoqué la colère de certains gambiens et une vive réaction d’Ebrima Sankareh, Porte-parole du Gouvernement Gambien et conseiller de la Diaspora Présidentielle.



Dans un communiqué publié ce vendredi 17 juillet 2026, le porte-parole du gouvernement gambien et conseiller à la présidence chargé de la diaspora, Ebrima Sankareh, a fait part de la " profonde inquiétude " de son gouvernement concernant cet incident impliquant des éléments des forces armées sénégalaises.



Selon le communiqué exploité par Dakaractu, une partie de la clôture périphérique d'une installation militaire gambienne aurait été démolie, sans consultation préalable à travers les mécanismes bilatéraux et diplomatiques qui encadrent habituellement la coopération entre les deux pays.



Le gouvernement gambien estime que cette action est " profondément provocatrice et totalement inacceptable ", tout en réaffirmant sa volonté de régler le différend par la voie du dialogue.



" Le gouvernement reste pleinement engagé à résoudre la question de manière pacifique grâce aux mécanismes bilatéraux existants. Un engagement diplomatique formel avec le gouvernement du Sénégal a déjà été entamé ", indique le document.



Les autorités gambiennes rappellent par ailleurs que les dirigeants des deux pays ont récemment réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, notamment la défense, la sécurité, le commerce, la gestion des frontières et le développement économique. Elles se disent convaincues que cette situation pourra être résolue rapidement dans un esprit de bon voisinage.



Enfin, le gouvernement gambien a lancé un appel à la population, l'invitant à faire preuve de retenue. " Nous demandons à tous les Gambiens de rester calmes, d'éviter les spéculations et de laisser les démarches diplomatiques en cours aboutir à une résolution pacifique de cette affaire ", conclut le communiqué.

