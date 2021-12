Yeumbeul Comico - Antoine Diome revient sur les raisons de l’érection d’un nouveau Commissariat…

Un Commissariat d’arrondissement qui va permettre de réduire l’insécurité et de rapprocher davantage les populations des forces de sécurité, selon le ministre. Si l’on en croit le "premier flic du pays", la nouvelle unité territoriale des forces de police a coûté plus de 216 millions F Cfa et «vient ainsi satisfaire une forte attente exprimée par les populations... »



Antoine Félix Diome a aussi rappelé la nouvelle politique de proximité pour sécuriser les populations. Tout en invitant les populations à coopérer avec les Forces de l’ordre pour combattre le grand banditisme.