Assemblée nationale : Mbaye Dione relève des "irrégularités" et convoque l'article 15 du règlement intérieur...

L'honorable député Mbaye Dione a dénoncé la façon dont la majorité Pastef a procédé aujourd'hui à l'installation d'Ousmane Sonko, à la tête de l'Assemblée nationale. Le député a ainsi rappelé les dispositions de l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, selon lesquelles "quand le président de l'Assemblée nationale démissionne, c'est le vice-président qui doit convoquer le bureau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents et la plénière."

En ce sens, Mbaye Dione de préciser qu'un seul et unique point doit être retenu dans l'ordre du jour et c'est l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. En conséquence, la majorité parlementaire, en ajoutant, "l'installation de facon illégale et illégitime de Ousmane Sonko, ancien premier ministre", n'a pas du tout respecté le règlement intérieur parce que l'odre du jour devait uniquement tourner autour d'un seul point et pas plus.