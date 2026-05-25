Réseau ASAFEF à Ngor : des femmes unies pour bâtir une résilience économique durable


À Ngor, l’École Baytir Samb a accueilli la 5e édition de la remise de paniers alimentaires initiée par la cellule Diapal Ma Diap, sous la présidence de Fatou Samb, en partenariat avec le Réseau ASAFEF. Bien au-delà du geste social, cette rencontre communautaire a rassemblé des dizaines de femmes autour de thématiques majeures liées à l’épargne, à la gestion financière, à la résilience économique et au leadership féminin. Plusieurs experts ont animé les échanges, notamment Diogoye Saliou Diedhiou sur les modèles communautaires et la résilience économique, Saliou Mbaye sur la gestion numérique et la prévention des risques, Yacine Dia sur le leadership et l’intelligence émotionnelle, ainsi que Dorine Gueye sur l’autonomisation des femmes.

 

Dans une atmosphère d’écoute et de solidarité, les participantes ont partagé leurs préoccupations liées aux pressions sociales, à la gestion des dépenses familiales et à la nécessité pour les femmes de devenir des piliers économiques de leurs foyers. La présidente du réseau, Madame Khadijatou Cissé, fondatrice de Wewaxtaan Coaching, a insisté sur l’importance de créer des espaces de parole et de formation pour permettre aux femmes de mieux gérer leurs ressources, renforcer leur confiance et développer leur autonomie. Une initiative saluée pour son impact humain et social dans la commune de Ngor.

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Lundi 25 Mai 2026
Karim Ndiaye



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