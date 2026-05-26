TABASKI 2026 : Les actions sociales au cœur des activités des Armées

A l’approche de l' Aïd el-Kébir, le chef d’état-major général des Armées a placé l’action sociale au centre des activités menées en faveur des militaires et de leurs familles.



D’importantes initiatives de soutien ont ainsi été déployées pour accompagner les militaires engagés dans les opérations, les veuves de militaires, les invalides ainsi que leurs familles dans les préparatifs de la Tabaski 2026.



Près de 500 veuves de militaires ont bénéficié de denrées alimentaires ainsi que d’un appui financier destiné à alléger les charges liées à la fête.



Dans le même élan de solidarité, une vaste opération Tabaski a permis la distribution de plus de 3 000 moutons à des coûts accessibles et avec des modalités de paiement échelonnées au profit des différentes catégories de personnels militaires.



Des moutons ont également été acheminés vers plusieurs postes militaires engagés dans les opérations intérieures au niveau des Zones militaires N°4, 5 et 6, afin de permettre aux soldats éloignés de leurs familles de célébrer dignement l’Aïd El-Kébir.



Par ailleurs, 150 moutons ont été remis aux associations regroupant les militaires invalides et les blessés en opérations.



Selon l'Intendant-colonel Mamadou Jaraf Gning, Directeur des services de l’intendance des Armées, "toutes ces actions, conduites sous la supervision de la Direction de l’action sociale des Armées, s’inscrivent dans une dynamique de solidarité et de fraternité d’armes, considérées comme les fondements essentiels de la cohésion militaire".

