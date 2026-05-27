Division Spéciale de la Cybersécurité : Azoura Fall arrêté

Le militant de Pastef Azoura Fall aurait été interpellé et conduit à la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Il lui serait reproché une offense au chef de l’État, infraction prévue et punie par le Code pénal. Pour l’heure, aucune autre information n’a été délivrée.
Nous y reviendrons
Autres articles
-
Tabaski / Kolda : Les préparatifs vont bon train malgré la crise économique...
-
En Afrique du Sud, des centaines de Ghanéens fuient le pays face aux tensions xénophobes
-
Assemblée nationale : Mbaye Dione relève des "irrégularités" et convoque l'article 15 du règlement intérieur...
-
Le Venezuela veut tourner la page Maduro: le gouvernement sera “restructuré”
-
Un opposant à Xi Jinping a fui la Chine vers la Corée du Sud à bord d’un canot pneumatique