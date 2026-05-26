Accident grave à Diamniadio : collision entre un camion et un car Ndiaga Ndiaye sur l’autoroute à péage

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi, aux alentours de 13h00, sur l’autoroute à péage, à hauteur de Diamniadio.
La collision implique un camion transportant des rouleaux de fer et un car de transport en commun de type "Ndiaga Ndiaye". L'accident est survenu dans le sens Dakar-AIBD.
Le choc a provoqué d'importants désagréments sur l'axe routier. Actuellement, le trafic est fortement ralenti dans la zone.
La collision implique un camion transportant des rouleaux de fer et un car de transport en commun de type "Ndiaga Ndiaye". L'accident est survenu dans le sens Dakar-AIBD.
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