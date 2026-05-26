Accident grave à Diamniadio : collision entre un camion et un car Ndiaga Ndiaye sur l’autoroute à péage

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi, aux alentours de 13h00, sur l’autoroute à péage, à hauteur de Diamniadio.



​La collision implique un camion transportant des rouleaux de fer et un car de transport en commun de type "Ndiaga Ndiaye". L'accident est survenu dans le sens Dakar-AIBD.



​Le choc a provoqué d'importants désagréments sur l'axe routier. Actuellement, le trafic est fortement ralenti dans la zone.