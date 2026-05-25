138e pèlerinage marial de Popenguine- l'invite de Me Bamba Cissé: " Les nations se construisent dans la confiance, l’espérance partagée et la paix..."


138e pèlerinage marial de Popenguine- l'invite de Me Bamba Cissé: " Les nations se construisent dans la confiance, l’espérance partagée et la paix..."

Représentant le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye lors de la cérémonie officielle de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Bamba Cissé, a délivré un message axé sur la paix, la cohésion nationale et l’espérance.

Le ministre était accompagné notamment de Mary Rose Khady Faye, Alioune Ndione, Olivier Boucal, ainsi que de plusieurs directeurs généraux dont Toussaint Manga, Jean Michel  Sene et Alpha Thiam.

S’adressant à Mgr André Gueye et aux fidèles catholiques, Bamba Cissé a salué la continuité d’une « tradition républicaine bâtie sur le socle de l’interaction positive entre le pouvoir public et les autorités religieuses ».

Selon lui, le pèlerinage de Popenguine constitue bien plus qu’un simple rendez-vous spirituel :

« C’est un patrimoine national, un moment privilégié de communion entre la République et l’Église, mais aussi un temps fort de recueillement et d’espérance où se rencontrent la foi, la fraternité et l’idéal sénégalais du vivre-ensemble », a-t-il déclaré.

Le ministre a également rendu hommage au diocèse de Ziguinchor, invité d’honneur de cette édition, tout en félicitant Mgr Jean-Baptiste Valter Manga pour « la profondeur de son homélie » et l’organisation de la célébration.

Revenant sur le thème du pèlerinage, « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » , le représentant du gouvernement a estimé que ce message résonne fortement avec les défis du monde actuel.

« Oui, notre monde est traversé par les doutes, les inquiétudes et les incertitudes. Les crises internationales, les tensions sécuritaires au Sahel, les conflits au Moyen-Orient ou en Ukraine, les chocs identitaires et les changements climatiques nourrissent parfois la peur », a-t-il souligné.

Il a rappelé que le Sénégal, malgré son attachement aux valeurs de paix et de stabilité, fait face à de nombreuses attentes qui nécessitent « concorde, responsabilité, inclusion et écoute mutuelle ».

Pour Bamba Cissé, le message du pèlerinage invite les Sénégalais à ne pas céder au pessimisme : « Les nations se construisent dans la confiance, l’espérance partagée et la paix », a-t-il affirmé, avant de saluer le rôle historique des communautés religieuses dans la résilience du Sénégal.

Le ministre a enfin lancé un appel à l’unité nationale, en invitant les pouvoirs publics, les autorités religieuses, la société civile, la jeunesse, les femmes, la diaspora et les acteurs économiques à unir leurs forces pour relever les défis du moment.

« Malgré nos différences de convictions ou de sensibilités, même politiques, nous formons un seul peuple, uni par une histoire commune, un destin partagé et une même aspiration au progrès dans la paix », a conclu le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Lundi 25 Mai 2026
Dakaractu



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