L’“im-possible” retour ? Analyse constitutionnelle et parlementaire du cas Ousmane SONKO au Sénégal ( Par Dr El Hadji Daniel SO )

Résumé

La question de la réintégration parlementaire d’Ousmane Sonko, à la suite de sa révocation des fonctions de Premier ministre sous l’empire du nouveau Règlement intérieur de 2025, soulève une difficulté constitutionnelle inédite en droit sénégalais. Élu député alors qu’il occupait déjà des fonctions gouvernementales, il n’a jamais siégé à l’Assemblée nationale. Sa lettre du 2 décembre 2024, évoquant une « suspension » de son mandat parlementaire, suivie de l’installation de son suppléant, a créé une incertitude juridique quant à la nature et à la continuité de son mandat.



L’analyse croisée des sources normatives pertinentes — Constitution, Code électoral, ancien et nouveau Règlements intérieurs de l’Assemblée nationale — ainsi que du droit parlementaire comparé, met en évidence un vide normatif relatif aux effets de l’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire.



Deux logiques juridiques s’opposent alors : d’une part, celle de la continuité démocratique du suffrage, qui plaide en faveur d’une survivance du mandat initial ; d’autre part, celle de la stabilité institutionnelle et de la sécurité juridique des sièges parlementaires, renforcée par l’installation effective du suppléant.

L’étude conclut que, en dépit de l’absence de base textuelle explicite consacrant la notion de « suspension » du mandat parlementaire, les effets juridiques de l’installation du suppléant tendent à privilégier l’hypothèse de l’extinction du mandat initial.



Introduction



Le droit constitutionnel sénégalais se trouve confronté à une difficulté inédite née de l’articulation imparfaite entre : le droit électoral, le droit parlementaire et le régime des incompatibilités gouvernementales.



Le cas de Ousmane SONKO illustre cette faille normative. Alors qu’il exerçait déjà les fonctions de Premier ministre, il fut élu député lors des élections législatives de novembre 2024. En raison de l’incompatibilité constitutionnelle entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire, son suppléant fut installé le 2 décembre 2024 lors de l’ouverture de la XVe législature. Après sa révocation du Gouvernement, la question de son retour à l’Assemblée nationale s’est immédiatement posée.



Cette problématique oblige à croiser plusieurs corpus normatifs : la Constitution, le Code électoral, l’ancien Règlement intérieur applicable au moment de l’installation parlementaire, le nouveau Règlement intérieur en vigueur au moment de la révocation ainsi que les principes généraux du droit parlementaire.

La question centrale devient alors la suivante : L’incompatibilité gouvernementale suspend-elle seulement l’exercice du mandat parlementaire ou entraîne-t-elle, lorsqu’elle est suivie de l’installation d’un suppléant, une extinction définitive du siège ?



I. Le cadre constitutionnel : incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire

A. Le pouvoir présidentiel de révocation du Premier ministre



L’article 49 de la Constitution sénégalaise dispose : « Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions »[1].

Le Président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire de révocation. Cette disposition confirme la nature présidentialiste du régime sénégalais malgré l’existence d’une responsabilité gouvernementale devant l’Assemblée nationale prévue à l’article 86[2].



B. L’incompatibilité prévue par l’article 54



L’article 54 de la Constitution dispose : « La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée »[3].

Le constituant consacre ainsi une incompatibilité fonctionnelle entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire, sans préciser expressément ses effets sur la conservation, la suspension ou l’extinction du mandat. Les modalités de cette incompatibilité sont renvoyées à la loi organique.

La Constitution ne précise donc ni si l’incompatibilité entraîne une simple suspension du mandat parlementaire, ni si elle provoque son extinction définitive, ni encore si le mandat peut être réactivé après la cessation des fonctions gouvernementales, laissant ainsi subsister une importante zone d’incertitude juridique au cœur du litige.

Cette lacune constitue le cœur du litige et impose de compléter l’analyse par l’étude du Code électoral, qui organise les mécanismes de suppléance et les conséquences des incompatibilités sur la représentation parlementaire.



II. Le Code électoral : remplacement et continuité de la représentation parlementaire



Le Code électoral sénégalais issu de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 modifiée par les lois n°2022-15 du 03 mai 2022 et n°2023-16 du 18 août 2023 précise les effets de l’incompatibilité parlementaire prévue à l’article 54 de la Constitution.

L’article LO.163 dispose : « Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement (…) »[4]. L’article LO.164 ajoute : « toute personne (…) élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions (…) dans les huit (08) jours »[5].

Le Code électoral ne se limite pas à constater l’incompatibilité ; il en organise immédiatement les conséquences institutionnelles. En prévoyant que le député incompatible est « remplacé dans ses fonctions », le législateur manifeste clairement sa volonté d’assurer la continuité de la représentation nationale, la stabilité du fonctionnement parlementaire et l’absence de vacance durable du siège.

Surtout, le mécanisme de remplacement intervient indépendamment de l’installation effective du député, de toute prestation de serment ou encore de l’exercice matériel du mandat. Le seul fait d’être élu député tout en exerçant une fonction incompatible suffit juridiquement à déclencher le remplacement prévu par le Code électoral.

Cette précision est essentielle dans le cas de Ousmane SONKO, qui était déjà Premier ministre au moment de son élection. Dès la validation de celle-ci, il se trouvait immédiatement soumis aux articles LO.163 et LO.164, sans jamais avoir pu siéger effectivement.

Toutefois, le Code électoral demeure ambigu : il prévoit un « remplacement » sans préciser explicitement si celui-ci est provisoire ou définitif.

Une première lecture permettrait de considérer ce remplacement comme une simple substitution fonctionnelle temporaire, autorisant une réintégration après cessation des fonctions gouvernementales, à l’image du système français prévu par l’article 23 de la Constitution française.

À l’inverse, une seconde lecture — plus conforme à la logique institutionnelle du texte — conduit à voir dans l’installation effective du suppléant le 2 décembre 2024 une consolidation du remplacement et une stabilisation définitive du siège parlementaire.

C’est précisément cette ambiguïté normative qui alimente l’imbroglio constitutionnel actuel et conduit à examiner le Règlement intérieur applicable lors de l’installation de la XVe législature.



III. L’ancien Règlement intérieur applicable au 2 décembre 2024 : une réglementation incomplète des incompatibilités

A. L’article 109 : une incompatibilité sans extinction explicite du mandat



L’ancien Règlement intérieur issu de la loi organique n°2002-20 du 15 mai 2002 modifiée disposait : « Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement »[6].

Cette disposition reprend l’article 54 de la Constitution sans toutefois préciser si l’incompatibilité entraîne la perte définitive du mandat, l’irrévocabilité de la vacance du siège ou encore l’existence d’un éventuel droit au retour parlementaire après cessation des fonctions gouvernementales.

L’incompatibilité peut ainsi être interprétée comme une simple impossibilité d’exercice simultané des fonctions gouvernementales et parlementaires.



B. L’ambiguïté juridique de la « suspension » invoquée par Ousmane SONKO



Dans sa lettre adressée le 2 décembre 2024 au Président de l’Assemblée nationale, Ousmane SONKO écrivait : « Je vous informe de ma décision de suspendre mon mandat de député à l’Assemblée nationale, pendant la durée de mes fonctions gouvernementales, pour incompatibilité prévue par les dispositions de l’article 54 de la Constitution »[7].

La terminologie utilisée est juridiquement significative : l’intéressé évoque une « suspension » et non une démission ou une renonciation définitive.

Or, aucune disposition applicable en 2024 — ni de la Constitution, ni du Code électoral, ni de l’ancien Règlement intérieur — ne consacrait explicitement un mécanisme de suspension du mandat parlementaire en cas d’incompatibilité gouvernementale.

L’article 54 de la Constitution[8] et l’article LO.163 du Code électoral[9] se limitent à constater l’incompatibilité, tandis que l’article LO.164 organise uniquement le remplacement du député incompatible[10].



Le droit positif sénégalais connaissait ainsi l’incompatibilité, le remplacement, la vacance ou encore la démission du mandat parlementaire, mais ne prévoyait nullement un mécanisme autonome de suspension temporaire du mandat en cas d’exercice de fonctions gouvernementales.



Deux lectures demeurent alors possibles. La première voit dans cette « suspension » l’expression de la volonté de conserver un lien avec le mandat parlementaire, d’autant que Ousmane SONKO était déjà Premier ministre avant son élection et n’a jamais effectivement siégé. La seconde, plus rigoureuse juridiquement, considère que cette qualification ne possède aucune autonomie normative et que seuls les effets institutionnels produits — notamment l’installation du suppléant — doivent être retenus.



C. L’absence d’une définition claire du point de naissance du mandat



Contrairement au nouveau Règlement intérieur adopté en 2025, l’ancien texte ne précisait pas expressément que le mandat prenait effet dès la proclamation des résultats électoraux.

Cette lacune permet théoriquement de distinguer l’élection du député de son entrée effective dans l’exercice du mandat parlementaire.

La défense de Ousmane SONKO pourrait ainsi soutenir que son mandat est demeuré juridiquement latent sans avoir jamais été pleinement exercé.



D. La portée juridique de l’installation du suppléant le 2 décembre 2024



L’installation du suppléant lors de l’ouverture de la XVe législature constitue toutefois un acte parlementaire majeur produisant une reconnaissance institutionnelle du remplacement, assurant la continuité de la représentation nationale et consolidant juridiquement l’occupation du siège parlementaire.

Même en l’absence d’un texte explicite sur l’irrévocabilité du remplacement, le fonctionnement normal des assemblées parlementaires implique une certaine stabilité des mandats.

L’analyse évolue cependant avec l’entrée en vigueur du nouveau Règlement intérieur de 2025, applicable au moment de la révocation gouvernementale et de la revendication de réintégration.



IV. Le nouveau Règlement intérieur de 2025 : une clarification défavorable à la réintégration



Le nouveau Règlement intérieur adopté par la loi organique n°2025-11 du 18 août 2025 apporte une clarification importante.

L’article 51 dispose : « Le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative par le Conseil constitutionnel »[11].

Le texte consacre ainsi explicitement l’idée selon laquelle le mandat parlementaire naît dès la proclamation des résultats, indépendamment de l’installation matérielle du député.

Même dépourvue d’effet rétroactif, cette disposition révèle l’interprétation désormais privilégiée par le législateur organique sénégalais, selon laquelle le mandat parlementaire naît immédiatement dès la proclamation des résultats électoraux, l’installation du député ne constituant qu’une formalité fonctionnelle.

Le nouveau chapitre 27 relatif aux incompatibilités (articles 109 et suivants) renforce également une logique de continuité parlementaire, de formalisation du remplacement et de stabilité institutionnelle des sièges au sein de l’Assemblée nationale.

Cette évolution tend à fragiliser la thèse d’un mandat demeuré simplement « suspendu » après l’installation effective du suppléant.

Au-delà des textes sénégalais, les principes généraux du droit parlementaire et le droit comparé permettent toutefois d’éclairer davantage les solutions juridiquement envisageables.



V. Les principes généraux du droit parlementaire



Le droit parlementaire repose sur plusieurs principes fondamentaux :

la continuité de la représentation nationale ;

la stabilité des mandats ;

la sécurité juridique ;

et la sincérité du suffrage.

Comme l’écrivait Georges BURDEAU : « Le mandat représentatif appartient à la Nation et non à l’élu individuellement considéré »[12].

Cette conception privilégie la stabilité institutionnelle du siège parlementaire et la continuité de la représentation nationale plutôt que les intérêts personnels du parlementaire.

À l’inverse, le principe de préservation de la volonté populaire issue du suffrage universel peut militer en faveur du maintien du lien entre l’élu et son mandat.

Toute la difficulté du cas Ousmane SONKO réside précisément dans la conciliation de ces deux exigences concurrentes.



VI. Le droit comparé : des solutions contrastées

A. La France : le retour automatique explicitement prévu



En France, l’article 23 de la Constitution organise explicitement :

le remplacement temporaire du parlementaire devenu ministre ;

puis son retour automatique après cessation des fonctions gouvernementales.

Exemple : Richard FERRAND a retrouvé automatiquement son siège après sa sortie du Gouvernement en 2017.

Mais cette solution repose sur un texte explicite inexistant au Sénégal.

B. Le Bénin et la Côte d’Ivoire : priorité à la stabilité parlementaire

Au Bénin comme en Côte d’Ivoire, les juridictions constitutionnelles tendent davantage à privilégier :

la stabilité des institutions ;

la consolidation des suppléances ;

et la continuité parlementaire.

Le remplacement régulier d’un député produit généralement des effets durables.



VII. Quelle solution juridiquement la plus solide ?



Deux lectures demeurent possibles.

A. La thèse favorable à la réintégration

Cette lecture soutient que :

Ousmane SONKO était déjà Premier ministre avant son élection ;

il n’a jamais effectivement siégé ;

l’incompatibilité empêchait dès l’origine l’exercice du mandat ;

la suspension ou démission n’était qu’une conséquence technique de cette incompatibilité.

Le mandat pourrait alors être considéré comme :

latent ;

suspendu ;

réactivable après cessation des fonctions gouvernementales.



B. La thèse défavorable à la réintégration



Cette lecture apparaît toutefois juridiquement plus solide.

En effet :

le suppléant a été officiellement installé ;

la représentation nationale a été réorganisée ;

la continuité parlementaire a été assurée ;

les principes généraux du droit parlementaire favorisent la stabilité des sièges.

Dès lors, même si l’ancien droit restait ambigu, l’installation effective du suppléant le 2 décembre 2024 tend à produire :

une consolidation institutionnelle du remplacement ;

et probablement l’extinction définitive du siège initial.

Conclusion

Le cas de Ousmane SONKO révèle une insuffisance structurelle du droit parlementaire sénégalais concernant les effets des incompatibilités gouvernementales.

L’étude combinée :

de la Constitution ;

du Code électoral ;

de l’ancien et du nouveau Règlement intérieur ;

des principes généraux du droit parlementaire ;

et du droit comparé,

montre que le droit sénégalais oscille entre deux logiques :

la continuité démocratique du suffrage ;

et la stabilité institutionnelle des mandats parlementaires.

Si l’absence de précision de l’ancien Règlement intérieur ouvre un espace interprétatif réel en faveur d’une survivance du mandat, l’installation effective du suppléant lors de l’ouverture de la XVe législature constitue probablement l’élément juridiquement décisif.

En conséquence, sauf interprétation audacieuse du Conseil constitutionnel sénégalais, la solution la plus conforme aux principes classiques du droit parlementaire semble être celle de l’extinction du mandat initial et de l’impossibilité d’une réintégration automatique.







Notes de bas de page

[1] Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, modifiée, article 49.

[2] Constitution du Sénégal, article 86.

[3] Constitution du Sénégal, article 54.

[4] Loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée par les lois n°2022-15 du 03 mai 2022 et n°2023-16 du 18 août 2023.

[5] Ibid.

[6] Loi organique n°2002-20 du 15 mai 2002 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, article 109.

[7] Lettre de Ousmane SONKO adressée au Président de l’Assemblée nationale du Sénégal en date du 2 décembre 2024.

[8] Cf Ibidem 1.

[9] Cf Ibidem, 4.

[10] Ibid.

[11] Loi organique n°2025-11 du 18 août 2025 portant nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, article 51.

[12] Georges BURDEAU, Traité de science politique, Tome IV, LGDJ, Paris, 1984, p. 412.