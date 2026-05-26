Crise politique / le cri d’alerte d’Abdou Karim Sall : « Le Sénégal est profondément fragilisé » … « Le peuple attendait le changement »

À l’occasion de la journée sacrée d’Arafat, veille de la Tabaski, le député-maire Abdou Karim Sall a publié un message au ton grave, mêlant spiritualité, inquiétude politique et appel à la préservation de la démocratie sénégalaise.



Dans son post, l’ancien ministre dresse un constat alarmant de la situation politique actuelle du Sénégal. Alors que des millions de musulmans à travers le monde se recueillent à Arafat dans la prière, il estime que le pays traverse « l’une des périodes les plus inquiétantes de son histoire politique ».



Selon lui, le Sénégal, longtemps considéré comme une référence démocratique sur le continent africain, renvoie aujourd’hui l’image d’une nation « profondément divisée et fragilisée ». Une situation qu’il attribue notamment à la remise en cause progressive des principes démocratiques et à la rupture du dialogue politique.



Le député-maire critique particulièrement les récentes modifications du Code électoral, qu’il présente comme une source de tensions et d’inquiétudes au sein de l’opinion publique. Il évoque également la polémique autour de l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale, estimant que cette désignation s’est faite « au détriment de celui qui avait été démocratiquement choisi par ses pairs ».



Dans son message, Abdou Karim Sall appelle à une prise de conscience collective afin de préserver les fondements de la démocratie sénégalaise et les valeurs républicaines qui ont longtemps fait la réputation du pays.



S’adressant directement au président de la République Bassirou Diomaye Faye, il affirme que les Sénégalais attendent du chef de l’État qu’il mesure « la gravité de la situation » et mette fin à ce qu’il qualifie de « dérives autoritaires », afin d’éviter une crise profonde et durable.



En conclusion, à la veille de la Tabaski, le responsable politique formule des prières pour un retour à la sérénité et à l’apaisement, qu’il considère comme des conditions indispensables au développement économique et social du Sénégal.