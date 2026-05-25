138e édition du pèlerinage de Popenguine : « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu », un thème plus actuel que jamais (Mgr Jean-Baptiste Valter Manga)

À l’occasion de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga est revenu sur le sens profond du thème retenu cette année : « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (Lc 1,30).





Selon l’évêque de Ziguinchor, ce thème est tiré du premier chapitre de l’Évangile selon saint Luc, qui relate l’annonce de la naissance de deux grandes figures de l’histoire du Salut : Jean-Baptiste, le précurseur, et Jésus le Messie.





Mgr Manga rappelle que l’ange Gabriel, dont le nom signifie « Dieu est ma force », apparaît d’abord à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, avant d’être envoyé six mois plus tard à Nazareth auprès de Marie.





« Avant même d’annoncer à Marie l’objet de sa visite, l’ange Gabriel la salue avec des mots forts : “Je te salue comblée de grâce” », explique l’évêque.





Contrairement à Zacharie, qui fut saisi de peur, Marie entre dans une démarche de réflexion et d’intériorité face au message divin. Citant le pape Benoît XVI, Mgr Manga souligne que Marie apparaît comme « une femme courageuse » et « de grande intériorité », capable de tenir ensemble le cœur et la raison pour comprendre le message de Dieu.





Cette attitude d’écoute et de méditation intérieure traverse tout l’Évangile selon saint Luc. À la naissance de Jésus comme lors de l’épisode du Temple, Marie « gardait tous ces événements dans son cœur », rappelle-t-il.





C’est dans ce contexte que l’ange prononce les paroles choisies comme thème du pèlerinage : « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »





Pour Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, cette phrase porte un message fort pour les croyants d’aujourd’hui confrontés aux incertitudes, aux crises et aux difficultés du monde contemporain.





« La grâce précède la mission », insiste-t-il, expliquant que Marie reçoit d’abord la grâce de Dieu avant d’être appelée à porter et enfanter la Parole divine.



À travers ce thème, l’Église invite ainsi les fidèles à accueillir la parole de Dieu avec confiance, espérance et courage, à l’image de la Vierge Marie.

