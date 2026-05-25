Le palais d’un émir nigérian incendié par des hommes armés

Un porte-parole de la police, Adetoun Ejire-Adeyemi, a déclaré que des “bandits” avaient attaqué le palais de l’émir de Yashikira, situé à environ 190 kilomètres d’Ilorin, la capitale de l’État, ainsi qu’un poste de police de la ville lundi vers 2 heures (3 heures HB).
“Bandits”
Des gangs armés, qualifiés de “bandits” par les forces de sécurité et les habitants, attaquent des villages isolés, pillent et rasent des habitations et enlèvent des personnes contre rançon, en particulier dans certaines parties du nord-ouest et du centre du pays.
L’attaque contre le poste de police a été repoussée, a précisé M. Ejire-Adeyemi, ajoutant que les forces de sécurité fouillaient “les forêts environnantes et les repaires des criminels” pour secourir les victimes.
Au moins 38 personnes avaient déjà été enlevées en novembre dans une église à Eruku, également située dans l’État de Kwara. Dix autres personnes avaient été enlevées dans le village d’Isapa environ une semaine plus tard. Et en février, des djihadistes avaient tué au moins 162 personnes dans le village majoritairement musulman de Woro.
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