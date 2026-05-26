Latmingué - Appui Tabaski : Dr Macoumba Diouf offre des kits alimentaires aux populations

Comme à l'accoutumée, à chaque approche de la Tabaski, le maire de Latmingué distribue un important lot de denrées alimentaires. En effet, il a offert 30 tonnes d'oignon et 30 tonnes de pomme de terre aux populations de l'ensemble des villages que compte sa commune. « C’est devenu une tradition dans la commune. Et nous sommes là pour procéder à la distribution de ces denrées que le Dr Macoumba Diouf a achetées de par ses propres moyens pour les populations de sa commune. En collaboration avec les chefs de village, nous distribuons cet appui dans tous les foyers de la commune sans aucune distinction ni de coloration politique », a précisé Abdoulaye Sène, coordinateur des activités du maire de Latmingué.

Un geste qui va soulager les populations qui font face à la cherté. Selon les bénéficiaires, cet élan de solidarité va contribuer à la diminution des nombreux frais liés à la célébration de la fête de Tabaski. « Ce geste est important. Nous rendons grâce à Dieu et remercions le maire qui a l’habitude de ces bonnes actions. Tout le monde sait que la vie est difficile au Sénégal particulièrement chez nous les paysans et éleveurs, c’est pourquoi, ce geste est d’une importance capitale et il est venu à son heure. Nous ne pouvons que le remercier et formuler des prières pour lui tout en souhaitant qu’il soit nommé ministre de l’agriculture parce qu’il a l’expérience et le charisme pour mettre sur les rails l’agriculture sénégalaise » , a souhaité Baye Niass, un des bénéficiaires.