Nomination de Mouhamadou Al Amine Lo : la Coalition Diomaye Président affiche son soutien total

La Coalition Diomaye Président a publié, ce lundi 25 mai 2026, un communiqué dans lequel elle adresse ses chaleureuses félicitations à Monsieur Mouhamadou Al Amine Lo, nommé Premier ministre du Sénégal. Dans ce texte empreint de soutien politique et de fidélité institutionnelle, la coalition met en avant « l’expertise avérée » du nouveau chef du gouvernement dans les questions économiques et les mécanismes de l’État.



Selon la Coalition Diomaye Président, les compétences de Mouhamadou Al Amine Lo représentent « un atout majeur » pour la conduite des politiques publiques ainsi que pour les réformes structurelles engagées au bénéfice du pays. La coalition estime que cette nomination s’inscrit dans la continuité des ambitions portées par les nouvelles autorités sénégalaises.



Dans son communiqué, la coalition réaffirme également son « attachement indéfectible » à la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Elle assure vouloir accompagner « avec discipline, engagement patriotique et sens élevé de l’intérêt national » l’action du chef de l’État dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles, économiques et sociales promises aux Sénégalais.



La Coalition Diomaye Président insiste par ailleurs sur l’importance de l’unité nationale, de la stabilité politique et de la mobilisation collective pour construire « un Sénégal souverain, juste, prospère et résolument tourné vers le progrès ».

