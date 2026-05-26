Tabaski 2026 : malgré la vie chère, les vendeurs de tissus misent sur la qualité pour sauver la fête

À quelques jours de la Tabaski, les marchés de tissus retrouvent progressivement leur effervescence dans plusieurs quartiers de Dakar. Aux Parcelles Assainies, chez Global Textile dirigé par Assane Fall, comme à la Médina à la boutique Soukeyna, les commerçants redoublent d’efforts pour satisfaire une clientèle en quête de belles tenues pour la fête. Basin riche, Getzner, Anoura, Djipir, Samical et tulle perlée figurent parmi les collections les plus prisées cette année. Du côté de Soukeyna Boutique, l’employée Diouma Diop souligne également l’engouement autour des tissus Asly brodé caviar, du tulle et du Lafaya Djipir brodé unisexe, très demandés notamment par les femmes inspirées des modèles portés par les célébrités.







Malgré un contexte économique difficile, les commerçants assurent avoir revu leurs prix à la baisse afin de permettre au plus grand nombre de préparer dignement la Tabaski. Les tarifs varient ainsi entre 1 000 FCFA et 15 000 FCFA le mètre, voire davantage pour certaines qualités haut de gamme. Toutefois, Assane Fall comme Diouma Diop reconnaissent que la conjoncture actuelle impacte fortement leur activité, avec une baisse notable du pouvoir d’achat. Ils se réjouissent néanmoins de pouvoir compter sur une clientèle fidèle, attachée à la qualité et à l’authenticité de leurs tissus.







Au-delà du commerce, les deux vendeurs lancent un appel à la solidarité et à la retenue à l’approche de la fête. Ils invitent les Sénégalais à éviter les dépenses excessives et à privilégier l’humilité dans les préparatifs de la Tabaski. Tous deux interpellent également les autorités afin que davantage d’efforts soient consentis pour alléger les difficultés quotidiennes des populations, dans un contexte social marqué par la cherté de la vie.

