La Russie appelle les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter Kiev avant des frappes

La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements de l’armée russe.
”Les frappes seront menées sur des centres de décision” et des “entreprises du complexe militaro-industriel” à Kiev, a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué, sans donner de délai précis avant ces frappes.
Dans un communiqué, le ministère a déclaré que ces frappes constituaient une riposte à ce qu’il qualifie d’attaque délibérée par drone menée vendredi par l’Ukraine contre une résidence étudiante. L’armée ukrainienne a nié toute responsabilité, affirmant avoir frappé une unité d’élite chargée du commandement des drones.
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