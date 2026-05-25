La Russie appelle les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter Kiev avant des frappes

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré lundi qu’il allait lancer une “série de frappes systématiques” contre des installations de défense ukrainiennes à Kiev et a demandé aux ressortissants étrangers de quitter la ville.

La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements de l’armée russe.



”Les frappes seront menées sur des centres de décision” et des “entreprises du complexe militaro-industriel” à Kiev, a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué, sans donner de délai précis avant ces frappes.

