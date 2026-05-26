Démenti formel relatif à la circulation d’un faux relevé bancaire attribué à Ecobank Sénégal

Depuis hier, circule sur les réseaux sociaux un document portant le logo de Ecobank et présenté comme un relevé bancaire d’un ministre de la république du Sénégal ainsi que de commentaires associés à ce document.
Ecobank Sénégal dément formellement l’authenticité de ce document. Ce document n’émane aucunement de ses services.
Tout commentaire ou interprétation d’un tel document ne saurait ni lier ni engager la Banque d’aucune manière, et relève de la seule responsabilité de leurs auteurs.
Ecobank Sénégal réaffirme son attachement permanent à ses valeurs institutionnelles et au respect strict aux lois et règlements en vigueur.
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