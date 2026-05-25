Tableau de bord illisible ( Amadou Tidiane SY)

Méli-mélo politique. Imbroglio juridique. Crise institutionnelle. Ça va tellement vite qu'il est difficile d'en prévoir l'issue.



On peut continuer les conjectures, la vérité est qu'à cet instant précis, on ne sait pas où tout ceci va nous mener.



Ajoutez-y le flot de fausses informations et de rumeurs, à un rythme tellement effréné qu'on ne sait plus où tourner de la tête.



Qui dit vrai entre pseudo-analystes, juristes de circonstance et propagandistes zélés ? Allez savoir.



Dans un tel cas de figure, vouloir faire une analyse froide et sérieuse, reposant sur des faits, relève de la pure gymnastique.



Une analyse solide suppose un peu de recul. Or depuis vendredi soir, ce temps de recul ne nous est pas donné. Une décision en chasse l'autre. Une annonce en surclasse une autre.



Depuis vendredi, on est dans la tension permanente et les fortes émotions. On se souviendra tous de la Pentecôte et de la Tabaski 2026. Ça au moins, c'est sûr.



Amadou Tidiane SY