Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye félicite son nouveau PM, Al Amine LO

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé ce jour, lundi 25 Mai 2026, Al Aminou Lô au poste de Premier ministre de la République du Sénégal.



Dans une note de la Présidence de la République, le chef de l’État a adressé ses chaleureuses félicitations au nouveau Premier ministre et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses fonctions au service de la Nation.



Selon la présidence de la République , cette nomination s’inscrit dans la volonté de poursuivre, avec engagement et responsabilité, la mise en œuvre des priorités nationales, le renforcement de l’efficacité de l’action publique ainsi que l’accélération des réformes au bénéfice des Sénégalaises et des Sénégalais.



L’arrivée d’Al Aminou Lô à la Primature intervient dans un contexte politique marqué par de nombreux réaménagements institutionnels et une forte attente autour des nouvelles orientations du pouvoir exécutif.



" Je considère cette nouvelle charge comme un sacerdoce, sacerdoce qui a toujours été mon seul viatique, tiré d'une part de mon éducation familiale et de la devise, " Savoir pour mieux servir ", du Prytanée Militaire de Saint-Louis.