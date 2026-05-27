Le Venezuela veut tourner la page Maduro: le gouvernement sera “restructuré”


Le Venezuela veut tourner la page Maduro: le gouvernement sera “restructuré”
Delcy Rodríguez, présidente par intérim du Venezuela, a annoncé la création d’une commission chargée de “restructurer” le gouvernement face à la “nouvelle réalité politique” depuis l’arrestation de Nicolás Maduro par l’armée américaine le 3 janvier.

Depuis son accession au pouvoir, Delcy Rodríguez, ancienne vice-présidente de Maduro et désormais à la tête du Venezuela, a remplacé plus de la moitié des ministres du gouvernement, l’ensemble des membres du haut commandement militaire et une partie du cabinet présidentiel. Elle devrait désormais opérer une “restructuration” supplémentaire pour accentuer ce processus, a-t-elle annoncé mardi.

Un gouvernement favorable aux États-Unis

Le ministre de l’Éducation Héctor Rodríguez, une des figures du pouvoir sous le feu président Hugo Chávez et sous Maduro a été nommé commissaire chargé de “la restructuration et de la réingénierie du gouvernement” afin de mettre en place “une nouvelle structure (...) adaptée à cette nouvelle réalité du Venezuela, à un Venezuela qui renaît”, a déclaré Mme Rodríguez lors d’une réunion du conseil des ministres au palais présidentiel de Miraflores. Les résultats seront présentés “dans un délai de 90 jours”, a-t-elle précisé.

Mme Rodríguez, qui gouverne sous forte pression américaine et sous celle de Donald Trump, qui affirme être aux commandes du pays, a promulgué de nouvelles lois sur les hydrocarbures et le code minier, ouvrant ces secteurs aux capitaux étrangers, ainsi qu’une loi d’amnistie qui a permis la libération de centaines de prisonniers politiques.

Elle a aussi supprimé certains programmes mis en place sous Maduro et promet de relancer l’économie du pays, qui dispose des plus grandes réserves de pétrole de la planète.

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