Thierno Bocoum après l’élection de Sonko à l’AN : « Le Sénégal mérite mieux que des pratiques de confiscation institutionnelle »

Le président du parti AGIR-LES LEADERS, Thierno Bocoum, prend la parole après l’élection de Ousmane Sonko ce mardi à l’Assemblée nationale. Il estime que les faits sont une « grave atteinte à l’esprit des institutions ».







Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, l’ancien député d’indignation, le responsable politique n’a pas mâché ses mots. « Quelle honte ! Quelle immense déception ! », a-t-il lancé en préambule, avant de dénoncer le comportement de la majorité parlementaire, qu’il accuse d’avoir « imposé sa volonté au mépris des principes ».







Pour Thierno Bocoum, ce qui s’est joué au Parlement dépasse la simple controverse politique. Il y voit une dérive institutionnelle préoccupante, où « la force prend le pas sur le droit et les calculs politiques écrasent les exigences institutionnelles ». Une situation qui, selon lui, fragilise la crédibilité même de l’État.







Le président d’AGIR rappelle que celle-ci ne saurait se réduire à la seule existence d’institutions. Elle se juge, soutient-il, « à la manière dont ceux qui détiennent le pouvoir les respectent, les protègent et s’y soumettent eux-mêmes ».

