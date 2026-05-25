Situation Économique: Le Premier ministre Al Amine Lo rassure le secteur privé et les investisseurs étrangers

Fraîchement nommé Premier ministre du Sénégal par le président Bassirou Diomaye Faye, Al Amine Lo a livré sa première déclaration officielle, axée notamment sur la stabilité économique et la confiance des partenaires du Sénégal.



Le nouveau chef du gouvernement, financier de formation, a tenu à rassurer le secteur privé national ainsi que les partenaires techniques et financiers et les investisseurs étrangers.



" Je voudrais par ailleurs rassurer le secteur privé local, les partenaires techniques et financiers et les investisseurs étrangers. Le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester ", a déclaré Al Amine Lo.



Le Premier ministre a également souligné que sa mission à la tête du gouvernement repose sur l’intérêt supérieur de la Nation.



" Cette charge de conduite et de coordination de l’action gouvernementale que j’ai acceptée avec humilité mais détermination repose sur la conviction fondamentale que seuls les intérêts du pays ont toujours guidé les décisions du président de la République dans la marche de l’État ", a-t-il affirmé lors de sa première prise de parole, au Palais de la République.

