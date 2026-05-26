Découverte macabre à Kafountine : un homme retrouvé sans vie dans sa chambre


Découverte macabre à Kafountine : un homme retrouvé sans vie dans sa chambre
Un drame silencieux s’est joué dans le quartier Manguiline, à Kafountine (arrondissement de Kataba 1), où le corps sans vie d’un homme a été découvert ce mardi 26 mai 2026, aux alentours de 10 heures.

Âgé de 53 ans, la victime résidait seule dans ce secteur. Selon les informations recueillies sur place, l’homme, qui exerçait le métier de transformateur de poisson, souffrait d’une maladie chronique et était suivi depuis plus d’un an par le médecin du poste de santé de Kafountine.

Les faits remontent à la nuit précédente. Après être resté éveillé jusqu’à minuit environ, il s’était finalement couché. Vers 2 heures du matin, son voisin, dont la chambre jouxte la sienne, a perçu des signes de détresse respiratoire. Inquiet, ce dernier a aussitôt alerté le propriétaire de la maison. Ensemble, ils ont dû défoncer la porte pour pénétrer dans la pièce. Ils y ont alors découvert la victime inanimée, allongée sur son lit, la bouche entrouverte.

Prévenus dans la matinée, les proches du défunt ont été informés, puis le propriétaire des lieux a saisi la gendarmerie vers 10 h 20. Une fois avisée, la brigade de Kafountine s’est rendue sur les lieux en compagnie de l’infirmier chef de poste du centre de santé. Le corps a été évacué par l’ambulance du poste de santé vers le district sanitaire de Diouloulou. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes du décès.
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Mardi 26 Mai 2026
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