Drame sur le pont Émile Badiane : un minibus chute dans le fleuve Casamance, les recherches se poursuivent...

Un grave accident s’est produit ce mardi 26 Mai 2026, sur le pont Émile Badiane de Ziguinchor, lorsqu’un minibus en partance pour Dakar a chuté dans les eaux du fleuve Casamance, dans des circonstances encore non élucidées. Selon les premières informations, trois personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment du drame.
Le bilan provisoire faisait état d’un mort et de deux personnes portées disparues. Très rapidement, les éléments de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers ainsi que plusieurs riverains se sont mobilisés pour mener les opérations de secours et de recherche dans le fleuve.
Selon les dernières informations recueillies, l’une des personnes portées disparues a finalement été retrouvée. Les recherches se poursuivent activement afin de retrouver la troisième personne toujours introuvable. Une vive émotion règne actuellement à Ziguinchor, où de nombreux habitants suivent avec inquiétude l’évolution de la situation.
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