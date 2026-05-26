L'Université du Caire célèbre l'Afrique : Le Sénégal à l'honneur, représenté par son député Mbaye Dione

Le Sénégal a brillé samedi 23 mai en Égypte, à l’occasion de la Journée de l’Afrique célébrée par l’Université du Caire. L’ancien président de l’Assemblée nationale sénégalaise, El Malick Ndiaye, était l’invité d’honneur de ce rendez-vous diplomatique et académique prestigieux.







Mais en raison du contexte politique national, il a dû écourter son séjour au Caire et regagner Dakar, manquant ainsi la cérémonie officielle. C’est finalement le député Mbaye Dione, accompagné de l’ambassadeur du Sénégal en Égypte, le Dr Kémokho Diakité, qui l’a représenté aux côtés des autres membres de la délégation sénégalaise.







Cette manifestation dédiée aux idéaux d’unité, de solidarité et de coopération entre les peuples africains a rassemblé de hautes personnalités institutionnelles, universitaires et diplomatiques. Ensemble, ils ont échangé sur les grands défis du continent, les moyens de renforcer l’intégration africaine, la coopération interuniversitaire et le dialogue entre les nations...

