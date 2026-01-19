Yehvann Diouf dédramatise la polémique des serviettes de Mendy: « Pour moi, c’était juste des serviettes… »

C’est un accessoire anodin qui est devenu symbole de la guerre psychologique lors de la finale hier entre le Sénégal et le Maroc.



« Pour moi, c’était juste des serviettes, pour sécher les gants et le visage. Peut-être qu’il y a un peu de folklore autour de ces serviettes », a estimé en zone mixte après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Yehvann Diouf qui a tenu à relativiser l’importance accordée à un détail qui a pourtant monopolisé l’attention: les serviettes du gardien Édouard Mendy.







Le portier sénégalais de l’OGC NIce semble être surpris par l’attention médiatique portée à ces accessoires, qu’il considère avant tout comme de simples outils de travail. Pourtant, lors de cette finale sous haute tension, ces serviettes sont devenues bien plus qu’un simple équipement.







En fin de match et particulièrement lors des séances de tirs au but, ces serviettes remplissent plusieurs fonctions. Généralement, elles permettent aux gardiens de sécher leurs gants et leur visage pour maintenir une prise optimale.

